Belen Rodriguez parla dei suoi rapporti con Maria De Filippi in Italia

Belen Rodriguez si confida in un’intervista al quotidiano La Repubblica, parlando delle sue scelte professionali, del suo rapporto con gli odiatori del web, dello stato di salute di suo padre Gustavo e del suo legame con Maria De Filippi. Dopo la scelta di lasciare la conduzione di Tu sì que vales, il suo legame con Maria De Filippi si è un po’ raffreddato.

Il padre di Belen, Gustavo, è stato vittima di un incidente e ha riportato ustioni serie, ma la showgirl assicura che si riprenderà al cento per cento. Belen è anche stata vittima di stalking e ha denunciato il suo aggressore, sostenendo che oggi c’è il libero arbitrio sui social e che ci vorrebbe più controllo, soprattutto per tutelare i minorenni.

Sul fronte professionale, Belen ha lasciato la conduzione di Tu sì que vales e non lavora più per Mediaset. Ha anche rallentato con il lavoro a causa della depressione e ha deciso di prendersi una pausa per sopravvivere. Ha ringraziato chi le ha dato la possibilità di tornare al lavoro e si è detta grata per la comprensione.

I rapporti tra Belen e Maria De Filippi si sono un po’ raffreddati, ma Belen afferma di avere ancora una grande riconoscenza e gratitudine nei suoi confronti. Belen ha anche le idee chiare sul tema del patriarcato e sulla vanità, sostenendo che mostrare il corpo è un fatto di vanità e che il patriarcato non si combatte con il corpo, ma difendendo i diritti.

Infine, Belen ha ricordato di essere single da un po’ di tempo e ha lanciato una frecciatina ai suoi ex compagni, affermando che hanno avuto paura di lei e del personaggio e che oggi vorrebbe incontrare un uomo più serio e più grande, che non entri in competizione con lei.