Belen Rodriguez: Natale in famiglia

Belen Rodriguez ha trascorso il Natale con la sua famiglia e i suoi due figli, Luna Marì e Santiago, nella casa di sua sorella Cecilia e del marito Ignazio Moser. Questo Natale è stato speciale per la coppia, poiché è stato il loro primo come genitori dopo la nascita della loro figlia Clara Isabel il 15 ottobre.

La famiglia si è riunita attorno al tavolo dei neo-genitori per celebrare questa prima festività, con un pranzo preparato da Veronica Cozzani, la mamma dei fratelli Rodriguez. Dopo il Natale, i due bambini di Belen hanno trascorso del tempo con i loro padri: Luna Marì con Antonino Spinalbese e Santiago con Stefano De Martino.

Belen, invece, ha lasciato l’Italia per una meta calda, condividendone alcune immagini sui social, come spiagge bianche e mare cristallino. Luna Marì ha trascorso del tempo con Antonino e la sua famiglia, mentre Santiago è stato a Napoli con Stefano e i cugini. Stefano ha condiviso alcune immagini dalla sua casa con vista sul Vesuvio.

