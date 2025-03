Belen Rodriguez mostra una bellissima borsa di cristalli dal prezzo decisamente esagerato: quanto costa

Belén Rodriguez ha recentemente condiviso un nuovo look serale sui social media, indossando un elegante abito lungo scuro abbinato a un bomber trapuntato in verde militare. L’outfit è arricchito da una borsa decorata con cristalli, il cui prezzo è sorprendente. Questo look ha catturato l’attenzione per la sua combinazione di elementi sofisticati e moderni. L’abito, caratterizzato da un maxi spacco laterale, evidenzia la figura della showgirl, mentre le calze velate e gli orecchini a cerchio dorati completano l’insieme con eleganza. La scelta di acconciature raccolte ha ulteriormente messo in risalto i dettagli del suo look, dimostrando la sua abilità nel mescolare moda classica e contemporanea.

Un elemento distintivo del suo outfit è la borsa Vannifique del brand Hibourama, creata con una tecnica di intreccio artigianale e decorata con cristalli silver, che scorrono nel brillio di una serata glamour. Abbinata a pumps col tacco a spillo in argento metallizzato, la borsa, in vendita a 690 euro, è disponibile in diverse varianti di colore. Questo accessorio potrebbe ispirare molte donne a scegliere simili borse per i loro outfits primaverili.

Dopo la separazione da Stefano De Martino, Belén ha intrapreso una nuova vita a Milano, che sembra averle portato serenità e rinnovata energia. Oggi è presente in tv con il programma “OnlyFun” ma condivide maggiormente sui social momenti di vita quotidiana e eventi sociali. La sua capacità di reinventarsi e adattarsi è evidente, così come la sua resilienza e creatività, riflessi nel suo look elegante.