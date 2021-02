Belen Rodriguez ha una nuova vita, dalla scorsa estate va avanti la sua storia con Antonino Spinalbese e a dicembre hanno iniziato a circolare i rumor di una possibile gravidanza. Oggi attraverso le pagine del settimanale Chi la bella argentina ha confermato di essere in dolce attesa. L’ex di Stefano De Martino ha detto che per la prima volta ha trovato un “uomo gentile” e che sente che quella che porta in grembo è una bambina: “Sì è vero, sono al quinto mese di gravidanza e sono felicissima. Sento che sarà una bambina. Per la prima volta amo un uomo gentile”.

Quella che uscirà domani su Chi è un’intervista doppia e infatti ha parlato anche Antonino: “Belen è riuscita a tirare fuori quello che avevo dentro, non sono mai stato così protettivo o affettuoso con una donna“.

Che dire, auguri e figlie femmine!

Belen Rodriguez, la presunta reazione di Stefanone alla gravidanza di Belen Rodriguez.

“Adesso è il settimanale Oggi ad aggiungere novità alla vicenda riportando i commenti delle fonti che assicurano la gioia incontenibile della futura mamma bis. Le stesse fonti parlano anche della reazione dell’ex marito Stefano De Martino. – si legge su Today – Stefano che, stando alle indiscrezioni, non avrebbe preso bene la novità sulla dolce attesa della madre di suo figlio Santiago. Per adesso il ballerino però non ha confermato o smentito questi gossip”.

