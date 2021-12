Da settimane circolano rumor su una possibile crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. I due non hanno mai parlato apertamente di queste voci, ma la conferma è arrivata ieri con delle foto che ritraggono la showgirl mano nella mano con un manzo di prima categoria: Michele Morrone! Il portale Whoopsee ha beccato la strana coppia durante una serata in un ristorante nel centro di Milano.

“Belen Rodriguez mano nella mano con Michele Morrone. Quali sono gli ingredienti per una serata da ricordare? Basta una domenica di dicembre, una location “piccante” e buon cibo, certo con un po’ di pepe. Mettici Belen Rodriguez e Michele Morrone e il gioco è fatto. Siamo in grado di mostrarvi in esclusiva alcune immagini che ritraggono l’attore in compagnia della showgirl argentina. Eccoli mano nella mano durante una cena al ristorante “El Porteño Prohibido” a Milano”.

Belen e Morrone insieme 😱😱 pic.twitter.com/ppQ3kbtYAI — GossipeTrash (@GossipeTrash) December 14, 2021

La coppia che non mi aspettavo Belen e Michele Morrone 😳 — gatta 😈 (@w4bisabi) December 14, 2021

Morrone e le frecciatine a Belen Rodriguez.

Un anno e mezzo fa Alfonso Signorini dal suo settimanale Chi lanciò il gossip di un flirt tra Belen e Michele. I due non hanno mai confermato o smentito la notizia. Il protagonista di 365 Giorni però lo scorso maggio – rispondendo ad un follower – scagliò una shade di cattivo gusto contro la Rodriguez: “Ragazzi dite davvero? C’è chi mi consiglia di fidanzarmi con Belen. Allora caro Alana. Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due te**e e un cu*0. Però magari, chi lo sa“. Pochi giorni dopo la sorella di Cecilia Rodriguez ha smesso di seguire Michele, ma non ha mai commentato la vicenda. A quanto pare Morrone si sarà fatto perdonare in qualche modo.

Comunque che dire, Belen ti capisco, anche io avrei perdonato Michelone…