Belen Rodriguez è probabilmente la showgirl più imitata. Da quando Virginia Raffaele ha proposto la sua versione al Festival di Sanremo tutte le altre non imitano più Belen Rodriguez, ma fanno Virginia Raffaele che imita Belen Rodriguez.



Ad ogni modo, proprio il debutto di una di loro nel nuovo programma di Paola Perego e Simona Ventura ha scatenato un drama. La protagonista è Alessandra Rametta, nota ai più per la sua imitazione di Giulia De Lellis (che la stessa De Lellis ha commentato), che si è vista criticare apertamente da un’altra imitatrice di Belen, tal Cristina Cicolari.

Alessandra e Cristina su TikTok sono molto famose e quando la prima ha debuttato su Rai2 con la sua imitazione di Belen Rodriguez la seconda ha realizzato un video per percularla. “Cercasi accento argentino andato perso, come fa ad imitarla se non usa l’accento argentino? Vai a raccoglierlo!“. Alessandra ha ovviamente risposto: “Wowwww che forte che sei, screditare gli altri per cercare di emergere”. Provocazione a cui Cristina ha voluto contro-replicare:

“Ciao Alessandra, ho semplicemente commentato una tua apparizione in TV. Se vai in tv devi saper accettare sia i complimenti che le critiche che ti vengono fatte… tutto qui. Se agli occhi degli altri ti ho screditato forse forse è perché non sei stata così fantastica in QUESTA imitazione. Poi nelle altre sei fortissima. Dalla mia bocca, a differenza di tante altre persone, non sono usciti insulti, buona giornata”.

Risposta che non è piaciuta ad Alessandra, che ha così risposto a Cristina:

“La verità è che non sapete dove aggrapparvi. Davanti le telecamere la prima volta sfiderei chiunque ad essere disinvolto come davanti al telefono. Certo, mi è stato assegnato un personaggio che sicuramente non è il mio cavallo di battaglia. Ma intanto sono arrivata in tv e questo per me è già un orgoglio enorme. Le critiche costruttive le prendo eccome, sulle vostre rosicate mi ci faccio una risata”.

Nel dubbio l’unica imitatrice di Belen Rodriguez è Virginia Raffaele, il resto sono solo pallide imitazioni.