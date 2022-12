Belen Rodriguez, l’annuncio spaventa i fan: “devo darvi una brutta notizia”

Periodo non facile per Belen Rodriguez. La showgirl argentina in questi ultimi giorni è stata molto assente sui social e i fan preoccupati si stavano chiedendo il perché. Alla fine è stata lei stessa tramite alcune storie Instagram a confessare il motivo della sua assenza.

Belen ha rischiato anche di non poter prendere parte alla puntata de Le Iene di questa settimana. Tutto a causa di un virus influenzale che in questi giorni sta colpendo tantissime persone. Virus influenzale denominato “l’australiana” che si annuncia particolarmente aggressivo.

Fonte: Instagram

Belen ha raccontato ai suoi fan cosa le è successo e di un suo errore che alla fine ha aggravato la situazione. “Non mi piace dare mai brutte notizie, ma stavolta mi sembra giusto farlo. Sono stata a letto sei-sette giorni perché da testarda non ho voluto prendere l’antibiotico. Mi sono presa questa bella variante australiana. Circa tre settimane fa avevo già preso l’antibiotico perché sono dovuta andare dal dentista e pensavo che la tosse mi passasse in fretta. Finché non ho preso l’antibiotico qualche giorno fa, non sono riuscita ad alzarmi dal divano” – ha detto l’argentina.

Belen ha detto di aver passato dei giorni difficili dove non riusciva nemmeno ad alzarsi dal divano. Ad essere colpita anche la figlia avuta da Antonino Spinalbanese Luna Marì.

Ora per fortuna tutto risolto e l’argentina è tornata in prima fila giusto in tempo per festeggiare la vittoria mondiale della nazionale della sua nazione.

Domenica la famiglia si è riunita a casa della showgirl per vedere la partita tra Argentina e Francia e alla fine del match la Rodriguez e Stefano De Martino si sono abbracciati calorosamente. E non sono mancati i post di gioia sui social per festeggiare questo prestigioso risultato ottenuto dalla nazionale argentina che per la terza volta nella storia è salita sul tetto del mondo.