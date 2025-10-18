Belen Rodriguez lancia frecciatine a Stefano De Martino

Belen Rodriguez ha parlato senza riserve durante la sua partecipazione al programma ‘Sinceramente Persia – One Milf Show’ condotto da Valentina Persia. La modella argentina ha affrontato il tema del suo ex marito, Stefano De Martino, riservandogli una frecciatina. Ha anche discusso del suo rapporto con le “suocere”, ovvero le madri dei suoi ex partner. Secondo alcune voci, De Martino non sarebbe particolarmente entusiasta dei recenti successi di Belen in Rai.

Durante la conversazione, Valentina ha lanciato il provocatorio spunto secondo cui Belen non sarà mai una “vera mamma italiana” se non riesce a instaurare buoni rapporti con le suocere. La modella ha risposto affermando di non aver mai avuto problemi con nessuna di esse. Tuttavia, ha indirizzato una stoccata a De Martino, dicendo: “Marito ne ho avuto solo uno. Diciamo che non ha rispettato uno dei tanti obblighi…” Questa frase si riferisce probabilmente ai tradimenti subiti durante il matrimonio, di cui Belen aveva già parlato in un’intervista passata.

Nel frattempo, Belen ha recentemente ottenuto vari impegni con la Rai, tra cui un’apparizione a ‘Ballando con le Stelle’ e un programma su Rai Radio 2. Inoltre, si vocifera di una partecipazione a ‘Belve’ per un’intervista con Francesca Fagnani. Tuttavia, il conduttore De Martino, sebbene affermi di avere buoni rapporti con Belen, potrebbe non essere completamente sereno riguardo a questa situazione, temendo che le sue dichiarazioni possano attirare nuovamente l’attenzione del gossip su di lui.