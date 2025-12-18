Belen Rodriguez lancia frecciatina su Instagram

Belen Rodriguez non si tira mai indietro quando si tratta di far parlare di sé. Recentemente, nel pieno del periodo natalizio, ha lanciato una frecciatina che ha fatto subito il giro del web: una battuta spiazzante sull’albero di Natale che ha fatto sorridere e riflettere. La frecciata potrebbe non essere solo un’innocente battuta, ma avere anche un possibile destinatario.

Belen Rodriguez è una donna che riesce a catalizzare l’attenzione anche quando non fa rumore. Icona di stile e regina dei social, continua a essere una presenza costante nel mondo dello spettacolo. Negli ultimi tempi, a tenere banco è soprattutto la sua salute, specie dopo l’intervento sul palco del Venity Fair Stories dove è apparsa decisamente in difficoltà.

Attualmente, Belen è impegnata nel programma radiofonico “Matti da Legare” su Rai Radio2 e sembra essere coinvolta in progetti Rai top secret. La sua presenza sul piccolo schermo è decisamente diminuita a causa di problemi di salute. Sul fronte privato, Belen sembra aver scelto di rallentare e concentrarsi su di sé, sui figli e su un equilibrio personale molto delicato.

Recentemente, ha condiviso una battuta da manuale sulle storie di Instagram, a tema con il periodo natalizio: “Fidanzatevi col vostro albero di Natale. Almeno è sicuro che ha le p…e”. La frase è stata ripresa e commentata da migliaia di fan, tra chi l’ha trovata esilarante e chi l’ha interpretata come un’affermazione di femminilità forte. Alcuni hanno letto una punta di ironia natalizia rivolta a un nome ben preciso: Stefano De Martino, coinvolto in un gossip con Rocio Munoz Morales.

La battuta di Belen potrebbe essere una metafora sulla sicurezza di saper brillare da soli, senza appoggiarsi a niente e nessuno, nemmeno sotto l’albero più luccicante. Non è la prima volta che la Rodriguez scatena curiosità con un messaggio enigmatico. Recentemente, il suo ex storico, Stefano De Martino, è finito nel vortice del gossip per una presunta love story segreta con Rocio Munoz Morales. È possibile che Belen con la sua stoccata social abbia voluto lanciare questa frecciata proprio al suo indirizzo.