Belén Rodriguez: la nuova vita

La showgirl sudamericana Belén Rodriguez sta vivendo una nuova fase della propria vita, caratterizzata da alti e bassi. Dopo essere apparsa spaesata e confusa a un evento di Vanity Fair, è stata vista sorridente alle Maldive. Recentemente, ha avuto un litigio con la sorella Cecilia, ma sembra che le due si siano riavvicinate. Belén sta anche vivendo la gioia di diventare zia per la prima volta, ma al tempo stesso si trova a dover affrontare la distanza sempre più grande con l’ex marito Stefano De Martino.

Belén ha deciso di trascorrere il Capodanno alle Maldive, lontano dal caos milanese, insieme all’amica Patrizia e altri affetti cari. I suoi figli, Luna Marì e Santiago, sono stati con i rispettivi padri, mentre la sorella Cecilia è stata con il marito Ignazio Moser e i genitori in montagna. A Natale, la famiglia era stata insieme, e questo ha forse contribuito a far tornare il sorriso a Belén dopo settimane difficili.

La showgirl ha rivelato di essere tornata a sorridere dopo mesi difficili, e lo ha fatto sapere ai suoi fan su Instagram, dove è seguita da 10,4 milioni di persone. Rispondendo a un fan che le chiedeva se tornare a sorridere fosse stato bello, Belén ha replicato: “La verità? Sì”. Sotto al suo post di Capodanno, sono stati pubblicati numerosi messaggi di auguri per una delle showgirl più amate in Italia.