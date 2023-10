Belen Rodriguez, la difficile situazione: “Ha bisogno di aiuto non sta bene”

La scorsa settimana Belen Rodriguez ha dato buca ad Alessandro Cattelan, cancellando la sua ospitata a Stasera C’è Cattelan all’ultimo minuto per problemi di salute. Il conduttore ha lanciato qualche frecciatina, ma Fabrizio Corona su Instagram ha difeso la sua ex rivelando che sta davvero male in questo periodo. Oggi a Domenica In l’ex re dei paparazzi è tornato a parlare di Belen Rodriguez ed ha aggiunto che avrebbe bisogno di aiuto.

“Lei è molto fragile, in questo momento non sta bene. Io le voglio talmente bene che metà basta. Le voglio veramente bene. Oggi lei avrebbe bisogno di un aiuto ora. So che oggi avrebbe dovuto essere qui. Ma non entriamo nelle sue cose.

Anche in quella mia difesa a lei avevo ragione! Sai che non sta bene, evita allora. Anche la tua amica Sabrina Ferilli l’ha difesa. Perché Sabrina è come noi di pancia. Se quel conduttore non sapeva? No perché lui è radical, è il numero uno ed è radical. Quello che noi non siamo. Perché anche tu per lui sei popolare. Sei Mara, la donna della domenica, super popolare, ma non radical. Fai le storie su Instagram, non vai agli eventini. Noi due siamo terra, terra.

Però tornando alla mia ex, per me può recuperare. Lei può riprendersi le sue doti di artista. Se le ho fatto del male? tra virgolette. E ci siamo usati tutti in questo mestiere. Io con lei stavo 15 anni fa. Lei ha accettato i miei errori e idem io.

Anche lei mi ha lasciato davanti ai 13 anni di galera. Non ce lo scordiamo ragazzi. Magari se io non fossi andato in galera, non sarebbe mai arrivato De Martino. Non sarebbe mai esistito, lei sarebbe rimasta con me. Come faceva a rimanere con me che andavo incontro a quelle cose? Dai è impossibile.

Io andai a Roma, lei mi disse ‘è finita qui’. Sono stato malissimo un mese. Poi mi sono ripreso. Sapevo di avere il conto alla rovescia e quindi ho fatto di tutto. Ero abituato ad essere libero e sapevo che il 13 gennaio sarebbe finita. Ho fatto tutto, divertimento, donne, viaggi”.