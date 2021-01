Ormai da settimane circola il rumor secondo il quale Belen Rodriguez sarebbe incinta del suo nuovo fidanzato, Antonino Spinalbese (che ha avuto uno scontro con i paparazzi). Stando a quello che si legge sui settimanali la showgirl avrebbe già rivelato la bella notizia ad amici e familiari, ma sarebbe intenzionata ad aspettare prima di fare annunci pubblici. Intanto sulla copertina del settimanale Oggi c’è un virgolettato attribuito proprio all’ex di Corona: “Sono felicissima, non desidero altro. Ho accanto a me un uomo che amo e che mi ama. Vorrei fermare il tempo, ora che ho tutto quello che ho sempre voluto“.

Questa cover non è piaciuta a Belen Rodriguez, che su Instagram ha detto di non aver rilasciato interviste (ma non ha smentito la presunta gravidanza): “Ci tengo a chiarire che non ho rilasciato nessuna dichiarazione o virgolettato a nessun settimanale“. Considerato che Belen è una che non ha peli sulla lingua e non si fa problemi a smentire i gossip, il rumor che la vorrebbe al quarto mese di gravidanza potrebbe essere fondato.

Stefano De Martino e la presunta reazione alla gravidanza di Belen Rodriguez.

“Adesso è il settimanale Oggi ad aggiungere novità alla vicenda riportando i commenti delle fonti che assicurano la gioia incontenibile della futura mamma bis. Le stesse fonti parlano anche della reazione dell’ex marito Stefano De Martino. – si legge su Today – Stefano che, stando alle indiscrezioni, non avrebbe preso bene la novità sulla dolce attesa della madre di suo figlio Santiago. Per adesso il ballerino però non ha confermato o smentito questi gossip”.

Belen è incinta e io pensavo che fosse l’ennesimo figurante prima di tornare alle forrester da ridge de Martins se ha davvero voltato pagina uscendo dal tunnel del toxic’s love nonostante la detesti auguri ma sono scioccata #belenrodriguez pic.twitter.com/XzSKOqyN2c — Romina (@Rominab_83) January 18, 2021

Raga che vuol dire che Belen è incinta di quello lí?

Cioè io pensavo che avevesse più rilevanza il tipo con cui stava questa estate fermate il gioco — dori9 (@Dori97Dori9) January 18, 2021

