Belen Rodriguez è forse il personaggio più simile a Kim Kardashian tra quelli che abbiamo in Italia. Non solo perché grazie a lei anche i familiari hanno trovato posto sui social e in tv, ma anche perché non passa giorno ora, senza una storia o un post della bella argentina. Le cose non sono cambiate nemmeno quando ha annunciato di essere incinta del suo compagno, o quando ha svelato il nome della bambina: “Ok lo dico, aspetto una piccola. Si chiamerà Luna Marie. Sognavo fosse una femminuccia. Nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine. Siamo davvero emozionati per il suo arrivo“.

Perché è incinta del suo nuovo compagno Antonino Spinalbese pic.twitter.com/rxouwMwh97 — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) February 9, 2021

Nelle ultime settimane però la showgirl ha iniziato a farsi vedere molto meno su Instagram, addirittura per qualche giorno non ha pubblicato niente…



I follower della sorella di Chechu hanno iniziato a fare mille congetture e così è intervenuta lei per evitare teorie del complotto piuttosto fantasiose. Belen Rodriguez ha detto semplicemente che vuole tenere per sé qualche momento di questa seconda gravidanza.

“Vi volevo lasciare un saluto, visto che sono un po’ assente. Non so, ma questa gravidanza mi ha preso così. Mi voglio tenere un po’ di cosine per me. Mi sento più serena così, mi sembra di custodire la mia esperienza e questo mi fa sentire bene. Non è che io sia diventata antipatica. Sono un po’ gelosa della mia gravidanza, questo mi sta accadendo”.

Poco male, posso sopportare Belen che passa da 9 post al giorno a 2, l’importante però è che Britney continui a deliziarci con i suoi balletti quotidiani.



Belen Rodriguez trasloca con Antonino.

“Un’altra neo coppia ha trovato un’altra casa. Si tratta di Belen Rodriguez e Antonino. Tornati dalle Maldive si sono detti ‘dobbiamo cambiare casa’. Sono pronti ad accogliere la bambina in una casa più grande dove staranno tutti insieme. La casa di ora l’ha presa con Stefano e quindi taglia con il passato. Uno stacco netto, si guarda avanti, è un nuovo inizio”.