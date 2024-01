Belen Rodriguez, il commento inaspettato su Chiara Ferragni

“Sono un po’ di giorni che ho un pensiero ricorrente ed è quello di sentirmi in colpa per aver avuto dei pensieri impuri, provo a spiegarmi meglio…“; esordisce così Belen Rodriguez che questa mattina ha voluto dedicare un pensiero a Chiara Ferragni.

Ma cosa c’entra Belen Rodriguez con Chiara Ferragni? All’apparenza niente, ma pare che fra le due non scorresse buon sangue per “colpa di terzi”.

“Tutto ciò per dirvi che come tutti voi ho provato rabbia nel leggere l’accaduto su Chiara Ferragni. Con la premessa di svelarvi che per colpa di terzi non ho mai avuto un bel rapporto con lei (ma questi sono dettagli). Quello che volevo dire in primis che oltre la stima professionale c’è anche l’umanità. E vedendo tutta la cattiveria che non finisce mai di ammazzarla ogni volta che va a dormire e ogni volta che si sveglia la mattina, da donna e mamma mi sento di dire, basta! Sicuramente ha sbagliato, ma adesso lasciatela in pace, merita un po di serenità. E sopratutto quello che è accaduto non può oscurare tutto quello che di bellissimo ha fatto.

#bastaviolenzaverbale torniamo ad abbracciarci. Tutti possiamo sbagliare, tutti possiamo smarrire la strada. La cosa importante è aver capito, rimediare, e tornare più forti di prima. #Forzachiara!”.