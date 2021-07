Belen Rodriguez, nella notte in cui l’Italia vinceva gli Europei di calcio, ha partorito la piccola Luna Marì.

La bambina, figlia di Antonino Spinalbese, è la sua secondogenita dopo la nascita di Santiago nel 2013, avuto dalla precedente relazione con Stefano De Martino.

“C’è qualcuno che è nato adesso” ha scritto l’argentina sui social pubblicando la coscia della figlia.

“All’inizio avrei voluto non fosse stato così giovane” – ha confessato Belen Rodriguez in merito all’età anagrafica di Antonino Spinalbese, più giovane di lei di 9 anni – “Il problema è che quando ci ho pensato era troppo tardi per tornare indietro e smettere di frequentarlo sarebbe stato difficile, ma non è stato questo a convincermi di rimanere con lui, ma lo è stato il fatto che me ne sono accorta di quanto fosse uomo e di quanto in realtà la bimba fossi io. Ecco lui mi fa sentire una bambina al sicuro, e questo non ha prezzo o età per me”.