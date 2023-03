Belen Rodriguez fa un mezzo coming out: “Ho fatto pensieri su donne”

Non solo le rivelazioni su Stefano De Martino, le sue qualità nascoste e la monogamia, Belen Rodriguez a Le Iene Inside ha parlato anche di orientamenti e identità. La nota conduttrice ha spiegato di sentirsi etero, ha poi confessato di aver fatto dei pensieri sulle donne, ma non ha voluto dire se certe fantasie si sono concretizzate o meno. La Rodriguez ha anche accennato al fatto che alcuni suoi amici etero le avrebbero confessato di essere stati con altri maschi, ma perché sotto effetto di alcune sostanze.

“Io mi sento etero. Se ho avuto pensieri su donne? Sì è successo. Se sono rimasti solo pensieri? Sono fatti miei. Le femmine in ascolto hanno delle possibilità, sono molto generosa. Se omosessuali si nasce o ci si diventa? Penso che quasi tutti ci nascono, poi magari uno si scopre, ci può diventare. Poi ci sono altre esperienze, alcune anche con droghe. Non parliamo di orientamento lì, ma di avventure. Le droghe liberano l’istinto di una persona. Io ho parlato con diverse persone che mi hanno detto ‘sono finito con un uomo una notte eppure sono etero, se non mi fossi drogato non sarebbe successo’. Quindi capitano anche queste cose agli etero.

Se esiste l’amicizia tra uomo e donna? Certo io ci credo, penso che un maschio e una femmina possano essere amici. Io ho tanti amici uomini, ma sono tutti gay però.

Se mio figlio di 11 anni mi dicesse che si sente una ragazza? Lo aiuterei, anche affiancandolo a qualcuno di competente, portandolo in terapia. – ha continuato Belen a Le Iene Inside – No, non per guarire, non c’è da guarire nulla ovviamente. Ma per aiutarlo in un percorso. So che non sarebbe una cosa semplice e vorrei garantirgli tutto il supporto possibile”.