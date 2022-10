Belen Rodriguez fa confessioni su De Martino e Antonino Spinalbese

A distanza di pochi mesi, Belen Rodriguez oggi è tornata a Verissimo. La showgirl ha parlato del suo ritorno a Le Iene ed ha svelato che si è calata nei panni di iena ed ha realizzato dei servizi. Lavoro a parte la bella argentina ha affrontato il tema delle rotture e dei ritorni di fiamma con Stefano De Martino. Nel farlo la iena ha anche parlato della sua storia con Antonino Spinalbese (senza mai fare il suo nome però).

“Lo conosco da 10 anni, l’ho visto nel 2011 e conosciuto meglio nel 2012. Tra noi è successo il patatrac. Siamo sposati ancora e non c’è stato il divorzio. La storia è molto simpatica. Abbiamo chiesto il divorzio una volta, ma non è arrivato perché siamo tornati insieme subito. Poi ci siamo rilasciati, mi sono distratta un attimino. Abbiamo chiesto il divorzio un’altra volta. Il giudice ci ha consigliato di aspettare. Abbiamo aspettato e siamo tornati insieme. Quindi siamo ufficialmente sposati da sempre. Sì siamo marito e moglie ed è un’esclusiva mondiale.

Il nostro cucciolo Santiago è molto felice. Però è stato complesso, perché ho avuto un’altra possibilità che non è andata a buon fine. Ci speravo, ma non è finita bene e si sono divise le strade. Quindi ho rincontrato Stefano, che però c’è sempre stato nella mia vita. Non è stata facile perché io ho avuto un figlio da un’altra persona. – ha continuato Belen Rodriguez – Stefano doveva accettare una bambina che non è sua. Lui non ha avuto esitazioni e già per questo ha vinto tutto. Lui ha fatto una cosa bellissima, dolce e incredibile.

Siamo tornati insieme con molta cautela. Ci frequentavamo, non a casa mia, ma in diversi posti. Ci nascondevamo e poi i paparazzi ci hanno scovato. Santi se n’è accorto e così gli abbiamo detto tutto. Lui voleva i genitori insieme e quindi è felicissimo. Adesso però io e Ste viviamo la storia con più maturità, testa e riservatezza. Ci siamo messi insieme tre volte, c’è stata mancanza di equilibrio, ma se stiamo ancora insieme significa che lo amo tantissimo. Alla fine sono tornata a casa, a ballare con lui e sono contenta”.