Belen Rodriguez e Virginia Raffaele: La Controversia dell’Imitazione

Belen Rodriguez è stata ospite in un’intervista a “Tv Talk”, dove ha discusso la sua carriera e il programma “Amore Alla Prova – La Crisi del Settimo Anno”. Tra i vari argomenti trattati, ha espresso il suo disappunto riguardo le imitazioni fatte da Virginia Raffaele. Interrogata sulla questione, Belen ha riprodotto i gesti della Raffaele, sottolineando: “Si metteva la gonna corta e si chinava verso la telecamera. Cose che io non ho mai fatto”. Ha descritto le imitazioni come “un po’ volgarotte” e ha ripetuto critiche già espresse in passato, evidenziando di non gradire il modo in cui il suo personaggio viene rappresentato.

Nel 2017, Belen aveva già manifestato il suo disappunto dicendo che non le piaceva l’imitazione di Raffaele e che, sebbene riconoscesse il talento della collega, credeva che si dovesse rispettare il personaggio che ha contribuito al successo. Ha affermato: “Talvolta ha esagerato e me la sono presa”. Riguardo alla sua carriera, Belen ha dichiarato di non offendersi se viene chiamata ‘showgirl’, definendo il termine come indicativo di una figura poliedrica nel mondo dello spettacolo. Ha aggiunto che ora che ha raggiunto i quarant’anni, finalmente qualcuno la chiama anche conduttrice, rispondendo così all’idea di essere considerata più che una semplice showgirl.

In sintesi, Belen Rodriguez ha sollevato questioni sul rispetto e la rappresentazione nel mondo della televisione, in particolare riguardo le sue imitazioni da parte di Virginia Raffaele.