Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli nella bufera dei social

Selvaggia Lucarelli è intervenuta sul caso dell’intervista di Belen Rodriguez a Vanity Fair Stories, dove la conduttrice argentina è salita sul palco in evidente stato alterato, parlando con la voce rallentata senza essere lucida. Il video della vicenda è diventato virale sui social, generando una serie di congetture negative nei confronti della showgirl, con alcuni che l’hanno accusata di essere ubriaca o drogata.

Belen ha successivamente spiegato che non era in uno stato psicofisico normale a causa di un attacco di panico, per cui aveva preso tre calmanti. Selvaggia Lucarelli ha commentato la vicenda attraverso una storia Instagram, affermando che Belen è in una fase della sua vita caratterizzata da fragilità e che lo sta raccontando con onestà. Ha anche aggiunto che il resto è stato gestito male, probabilmente riferendosi a Vanity Fair.

Molti utenti si sono chiesti perché Belen sia stata fatta salire sul palco in quelle condizioni, suggerendo che l’intervista avrebbe dovuto essere annullata o rimandata. Belen ha spiegato di aver preso i calmanti per sentirsii meglio dopo un attacco di panico e di aver deciso di presentarsi sul palco nonostante non si sentisse al cento per cento. Ha anche ringraziato chi l’ha intervistata e ha reso noto che si sta curando e che si sta facendo aiutare da uno psicologo per superare questa fase difficile della sua vita.