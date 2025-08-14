Belen Rodriguez e Nicolò De Tomassi: nuove romantiche foto

Ultime notizie sul mondo del gossip: le fotografie pubblicate dal settimanale Chi rivelano un intenso legame tra Belen Rodriguez e Nicolò De Tomassi. La showgirl sembra aver chiuso definitivamente con il passato per avventurarsi in una nuova storia d’amore.

Nicolò, di 37 anni e avvocato di successo nella ‘Roma bene’, è il nuovo compagno di Belen. Le immagini mostrano i due in atteggiamenti affettuosi mentre si godono un momento di relax sulla spiaggia della Sardegna. Le foto rivelano un legame che va oltre l’amicizia, suggerendo che Belen sia pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale.

De Tomassi, professionista riservato, mantiene un profilo Instagram privato, ma tra i suoi follower spicca proprio Belen. Inoltre, risulta avvocato penalista presso lo Studio legale Martellino di Roma, il che suggerisce un ambiente in cui entrambi si possono capire facilmente.

I due si sono incontrati per la prima volta in Sardegna durante una gita in barca con amici. Dopo questo incontro, hanno deciso di passare una giornata insieme al Paradise Beach Bar di Aglientu, accompagnati da alcune amiche di Belen.

Resta da capire se questo nuovo legame sia solo un’avventura estiva o un amore destinato a durare. Di recente, Belen ha dichiarato di essere molto selettiva nelle sue scelte sentimentali, affermando di essere pronta ad aprirsi per il “fortuna” che arriverà. Chi sa, quindi, se Nicolò sarà il prossimo a beneficiarne.