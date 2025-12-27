Belen Rodriguez e Ignazio Moser, pace

Belen Rodriguez ha fatto pace con il cognato Ignazio Moser. La showgirl si è resa protagonista di un gesto che ha archiviato le voci del gossip che sostenevano che fosse ai ferri corti con l’influencer trentino. La cronaca rosa sussurrava che tra la showgirl e l’influencer ci fossero rapporti glaciali, ma sembra che la frattura tra cognati sia stata risanata.

La famiglia Rodriguez si è riunita in casa per festeggiare il giorno di Natale, con la presenza di Cecilia e Ignazio, Belen e i figli, Jeremias e la fidanzata, mamma Veronica Cozzani e papà Gustavo Rodriguez, Patrizia Griffini e un parente di Moser. Alcuni hanno postato alcune foto della giornata su Instagram, mostrando un bel clima durante il pranzo natalizio.

Belen ha deciso di ripubblicare uno scatto familiare postato dal cognato Ignazio, un dettaglio che non è passato inosservato. Mesi fa, probabilmente a Belen non sarebbe mai passato per la testa di rilanciare un contenuto di Moser, ma ora sembra che le ruggini siano state superate. Non si sa precisamente cosa sia avvenuto tra i due cognati, ma entrambi non hanno mai spiegato nel dettaglio cosa sia accaduto.

I ‘ben informati’ sostengono che tra la conduttrice e l’influencer si sia creata una situazione spigolosa, ma al di là delle voci e delle indiscrezioni, quel che più conta non è ciò che è stato, ma ciò che è. La famiglia Rodriguez si è ritrovata e il presente racconta di una famiglia unita. Belen ha rotto il ghiaccio con la sorella minore Cecilia dopo non essersi rivolte la parola per mesi, e ora anche con il cognato Ignazio sembra che tutto sia tornato alla normalità.