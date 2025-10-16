19.5 C
Gossip

Belen Rodriguez e Ignazio Moser, crisi tra cognati infuocata

I rapporti tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser sembrano essere tesi. Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, Moser si sarebbe infuriato con Belen dopo la nascita della figlia di Cecilia, Clara Isabel. Negli ultimi mesi, voci di deterioramento della relazione tra lui e la modella argentina si sono diffuse. Prima del parto, Cecilia aveva cercato di calmare le acque senza però smentire completamente i pettegolezzi.

Il 15 ottobre, giorno della nascita di Clara Isabel, Belen ha postato sui social annunciando di essere diventata zia, rivelando così la notizia prima dei neo genitori. Questo gesto ha scatenato il caos online. Pochi minuti dopo, ha rimosso il post, ma il danno era già fatto. Moser ha poi ufficialmente comunicato l’arrivo della bambina. Il motivo dietro l’anticipazione di Belen rimane un mistero, che alcuni considerano semplice sbadataggine.

Venza ha dichiarato che Ignazio avrebbe rimproverato Belen e che la situazione fosse ormai ai limiti. Dopo l’incidente, Belen ha smesso di parlare pubblicamente di sua sorella e della nipotina, suscitando ulteriori speculazioni sul suo comportamento e sulla possibile tensione familiare.

In un altro aspetto curioso, Moser ha annunciato la nascita senza la presenza di Cecilia, una scelta insolita per i neo genitori. La madre si è mostrata solo il giorno seguente, esprimendo felicità per l’arrivo della figlia. Questo ha portato alcuni a interrogarsi se Moser fosse stato costretto a comunicare la notizia in fretta proprio a causa dell’anticipazione di Belen.

