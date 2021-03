Belen Rodriguez è stata ospite dall’ultima puntata di Domenica In. Intervistata da Mara Venier la bella argentina (che ha risposto alle battute di Pio e Amedeo) ha parlato della fine della sua storia con Stefano De Martino ed ha confessato di averci provato fino all’ultimo.

“Io credo che i bambini si rendano conto quando i genitori ce la mettono tutta. Quando in una famiglia ci sono dei problemi, credo che la famiglia abbia il diritto di riprovarci anche per i figli. Quando lui ha vissuto questo ritorno con Stefano, ha capito che non andava. Non era cattiveria, semplicemente non andava. Si rassegnano perché vedono che ce l’hai messa tutta.

I figli poi stanno 24 ore su 24 con noi, le madri fanno più fatica a nascondere la sofferenza. Mi ricordo che Santiago bussava alla porta, entrava in bagno e mi diceva ‘Mamma non ti preoccupare, me ne occupo io‘. Ci ho messo un bel po’ a essere felice perché la sofferenza partiva da 4 anni fa. Ci ho riprovato, ma vedevo che non funzionava. Era una frustrazione costante. Quando ha rivisto sorridere la mamma per lui è stata una liberazione. Mi ha detto: ‘Questa persona è giusta’. E io mi sono fidata di lui”.