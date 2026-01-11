10.1 C
Belen Rodriguez e Fabrizio Corona: storia d'amore e bugie

Da stranotizie
Belen Rodriguez e Fabrizio Corona: storia d’amore e bugie

Fabrizio Corona, noto ex re dei paparazzi, ha raccontato diversi retroscena del mondo dello spettacolo nella docuserie Netflix “Fabrizio Corona: io sono notizia”. Tra questi, ha parlato anche della sua relazione con Belen Rodriguez, showgirl argentina con cui ha avuto una love story turbolenta durata tre anni. L’imprenditore ha sostenuto che Belen, quando faceva coppia con Marco Borriello, aveva un amante, senza però rivelare il nome.

Corona ha raccontato di essersi messo in testa di conquistare Belen quando era ancora fidanzata con Borriello, e che la showgirl era la donna più desiderata d’Italia in quel momento. Ha anche rivelato che altri personaggi famosi, come Gianluca Vacchi e Silvio Berlusconi, facevano la corte a Belen, con Berlusconi che le avrebbe addirittura fatto una dichiarazione d’amore.

Corona ha ammesso di aver usato Belen per i suoi interessi e di averla fatta innamorare per poi usarla. Ha anche raccontato di un viaggio alle Maldive con la showgirl, dove si fece seguire da un paparazzo per scattare foto private che poi vendette a un settimanale. Belen non si rese conto che tutto era stato orchestrato da Corona, che le disse che non sapeva chi potesse averla “pedinata”.

La relazione tra Corona e Belen finì nel 2012, quando l’ex re dei paparazzi era braccato dalla giustizia e la showgirl ebbe un aborto spontaneo. Corona ha dichiarato di essersi sentito in parte sollevato della perdita del bambino, poiché non sapeva come sarebbero finiti i procedimenti giudiziari a cui era sottoposto e non voleva che il figlio crescesse con un padre in galera.

Architetto Professionale
