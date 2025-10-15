Belen Rodriguez e Barbara d’Urso, gelo a Ballando con le Stelle

L’ospitata di Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle ha suscitato grande interesse, soprattutto per il suo incontro con Barbara d’Urso, che in passato ha avuto momenti di attrito con l’argentina. Secondo un articolo di Chi Magazine, quando le due si sono ritrovate nei backstage del programma, non sembra esserci stata alcuna distensione. Al contrario, l’atmosfera sarebbe stata molto tesa, tanto che non si sarebbero nemmeno salutate.

Belen ha partecipato come “ballerina per una notte” il 4 ottobre. Nonostante le prove delle due donne si siano svolte a pochi passi l’una dall’altra, pare che le ruggini non siano state superate. La situazione è descritta come “un silenzio imbarazzante”, con un clima pesante che ha caratterizzato i loro incontri.

Le tensioni tra Belen e Barbara non sono nuove e risalgono a diversi anni fa. Un episodio emblematico è avvenuto nel 2013 durante un’intervista a Le Iene, in cui Belen rivolse un “vaffa…” alla conduttrice. Barbara si è poi vendicata pubblicamente, affermando in diretta a Domenica Live che il suo programma riusciva a ottenere buoni ascolti anche senza i fratelli Rodriguez.

Nel 2020, Belen ha aggiunto nuovi dettagli sullo scontro avvenuto durante la sua relazione con Fabrizio Corona, dicendo di esservi stato un problema legato a un episodio passato. Sebbene riconosca di non aver adottato un comportamento educato in quell’occasione, ha anche dichiarato di non avere nulla contro Barbara e di rispettare il suo lavoro, pur avendo avuto opinioni critiche sui suoi programmi.