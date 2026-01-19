Belen Rodriguez e Andrea Iannone

Andrea Iannone è tornato al centro dell’attenzione del gossip italiano a causa di alcune vicende personali. Inizialmente, ha destato curiosità per aver ripreso a seguire su Instagram l’ex fidanzata Belen Rodriguez, poi è stato avvistato in un resort di lusso in Franciacorta con Rocío Muñoz Morales, con la quale avrebbe iniziato una frequentazione.

Iannone ha pubblicato una serie di foto su Instagram in cui appare solo o con alcuni familiari, e Belen ha apprezzato l’album con un “like”, segno che è rimasta piacevolmente colpita dalle foto. Il pilota e la showgirl avevano vissuto un’intensa love story tra il 2016 e il 2018, ma si erano persi di vista e avevano smesso di seguirsi sui social. Pochi giorni fa, lui aveva ricominciato a seguire l’ex, un gesto arrivato in concomitanza con la fine della relazione con Elodie Di Patrizi.

Nonostante ciò, Belen ha riservato un bel like all’ex compagno, segno che tra loro c’è ancora stima. Belen oggi è single, concentrata sui suoi progetti professionali e sulla crescita dei suoi due figli. Iannone, dopo la fine della love story con Elodie, si è “consolato” con Rocío. Si mormora invece che la cantante italo-francese abbia una relazione con la ballerina Franceska Nuredini. Sia il pilota sia l’artista non hanno mai dichiarato pubblicamente di essersi lasciati, sebbene ormai sembrino non esserci dubbi sul fatto che la rottura si sia consumata.