Belen Rodriguez e Andrea Iannone tornano insieme

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano: sarà il caso di Belen Rodriguez e Andrea Iannone? A quanto pare, lo sportivo, dopo la fine della sua relazione con Elodie Di Patrizi, si sarebbe lasciato andare a un gesto nei confronti della conduttrice argentina.

Iannone avrebbe ricominciato a seguire Belen da poco su Instagram, nonostante non la seguiva da tempo. Questa mossa avviene in un periodo particolare per entrambi, poiché Andrea sembra essere tornato single dopo la relazione con Elodie, che ora pare essere impegnata sentimentalmente con la ballerina Franceska. Anche Belen risulta essere single e starebbe affrontando una situazione complicata, con i genitori che starebbero pensando di riportarla in Argentina per aiutarla.

La relazione tra Belen e Iannone è durata circa due anni e ha sido al centro del gossip per molto tempo. Il pilota di MotoGP desiderava convolare a nozze con Belen, ma lei era concentrata sulla sua famiglia e sul lavoro. Alla fine, è arrivata la rottura e le loro strade si sono definitivamente divise. Belen ha avuto una figlia con Antonino Spinalbese e ha anche riprovato a far coppia con Stefano De Martino, mentre Iannone è tornato al centro del gossip con altri volti noti dello spettacolo.

Iannone potrebbe aver pensato di tornare a seguire Belen su Instagram per darle il suo supporto, visto che ora è single. Chissà, magari tra Belen e Andrea ora potrebbe essere tornato il sereno, anche solo in amicizia. Il gesto dello sportivo potrebbe spiegare questo nuovo sviluppo nella loro storia.