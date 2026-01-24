Belen Rodriguez e Andrea Iannone: riavvicinamento?

Belen Rodriguez e Andrea Iannone sembrano essersi riavvicinati, ma non come sembra. Dopo la fine della relazione tra Iannone ed Elodie Di Patrizi, il motociclista avrebbe cercato di riavvicinarsi alla conduttrice argentina, ma lei non gli avrebbe dato corda. La rottura tra Iannone ed Elodie è arrivata di recente e oramai è chiaro a tutti che i due si siano lasciati. Elodie avrebbe avviato una relazione importante con la sua ballerina Franceska.

Dopo la rottura con la cantante, Iannone ha ripreso a seguire Belen su Instagram, un gesto che non è passato inosservato. Sembra che Iannone abbia cercato di riprendere i contatti con la Rodriguez inviandole dei messaggi, ma lei gli avrebbe dato un rifiuto. Iannone avrebbe contattato la conduttrice argentina durante la notte di Capodanno per farle gli auguri, ma la Rodriguez non avrebbe dato retta al motociclista.

Belen non avrebbe dubbi sul gesto compiuto da Iannone, credendo che queste siano solo provocazioni per attirare l’attenzione di Elodie. La conduttrice argentina avrebbe confermato di non voler più commettere l’errore di riprendere una relazione chiusa da tempo. Intanto, Iannone si è consolato velocemente dopo il rifiuto da parte dell’ex fidanzata storica e lo si vede vicino a Rocío Muñoz Morales, che è single dopo la fine della sua relazione con Raoul Bova.