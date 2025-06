Belén Rodríguez: dai momenti bui al ritorno in TV

Belén Rodríguez ha recentemente condiviso dettagli del suo periodo difficile in un’intervista al settimanale Chi. La showgirl argentina, tornata in televisione come conduttrice di Amore alla prova – La crisi del settimo anno e Only Fun – Comico Show, ha affrontato un anno complesso segnato dalla depressione e dalla separazione da Stefano De Martino.

Nell’intervista, Belén ha dichiarato: "Non auguro a nessuno quello che ho passato", evidenziando le difficoltà emotive e il senso di vuoto dopo il divorzio. Riferendosi al suo "anno sabbatico", ha spiegato che il divorzio non è stato l’unico fattore del suo stato d’animo: "Non ho avuto una vita facile… Tanti anni di tv, la fama stressante, tante cose che ho portato sulle spalle senza compromessi".

Belén ha anche affrontato la controversia legata a un litigio con la sorella Cecilia, rassicurando i fan: "Non c’è nessun problema fra di noi. Nella vita abbiamo litigato almeno 5000 volte… ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre". La showgirl ha espresso entusiasmo per l’arrivo di un nuovo membro nella famiglia, dichiarando di non vedere l’ora di incontrare sua nipote.

Dopo un periodo di assenza dalla scena pubblica, Belén ha fatto il suo ritorno in tv con uno spirito rinnovato e ha conquistato buoni ascolti, dimostrando di aver superato le difficoltà del passato.

Fonte: www.libero.it