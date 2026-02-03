Belen Rodriguez, confessioni e tatuaggio a Che Tempo Che Fa

Belen Rodriguez era pimpante e brillante a Che Tempo Che Fa, ospite di Fabio Fazio. Hanno parlato dei suoi ex, della lotta contro depressione e attacchi di panico, e delle donne più importanti della sua carriera.

L’intervista è partita con un curioso aneddoto sul celebre tatuaggio a forma di farfallina. “Si è un po’ allargata la farfalla con le gravidanze”, ha spiegato Belen, suscitando le risate di un basito Fazio. Poi ha ringraziato tre donne fondamentali: Maria De Filippi, una sorta di psicologa, Simona Ventura, una madre televisiva, e Mara Venier.

Belen ha affrontato anche un momento difficile: durante un evento di Vanity Fair era apparsa confusa per dei farmaci contro gli attacchi di panico. “I miei ultimi tre/quattro anni sono stati brutti, i più difficili”, ha detto, riferendosi al periodo dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino.

Sugli ex ha fatto una battuta: “Ho sempre avuto uomini belli? Sì. Ma ad alcuni gli ho dato una mano”, alludendo ad averli aiutati economicamente per dei ritocchini. Ha anche rivelato di non avere il passaporto italiano perché ha chiesto il divorzio prima dei cinque anni, e di essere single da due anni.