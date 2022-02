Da settimane ormai Belen Rodriguez e Stefano De Martino vengono paparazzati insieme e secondo i magazine i due sono tornati insieme. Dopo un lungo silenzio, la bella argentina in un’intervista concessa al Corriere ha parlato del ritorno di fiamma con il marito: “In questa fase mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità“.

Ieri sera Belen Rodriguez ha debuttato come conduttrice de Le Iene e – leggendo dei tweet – ha confermato di essere tornata insieme a Stefanone: “Stefano sta tranquillo perché non lo tradisco con Teo Mammucari? Oddio non ho mai tradito in vita mia. Anche se forse con Teo ci farei un pensierino“.

Quindi Belen ha appena ammesso di essere tornata con Stefano?#leiene — UnaStronzaxAmica (@1stronzaxamica1) February 9, 2022

Belen Rodriguez su Stefano De Martino: “Io per lui ci sarò sempre”.

Può piacere o meno come presentatrice, ballerina e attrice, ma a Belen Rodriguez va riconosciuto il merito di essere una delle donne più schiette del mondo dello spettacolo. Ieri sera durante il gioco ‘Passaparolaccia’ la showgirl ha descritto una delle persone della sua vita (che è al 99% Stefano) e tra le tante cose ha detto che è infedele, ma che per lui ci sarà sempre.

“Questa persona la conosco da 11 anni. Se ci siamo sempre detti la verità su tutto? Ma assolutamente no! Lui è la persona che più mi ha fatto soffrire in assoluto, penso anche che mi abbia tradito. Questa persona ha anche sofferto tanto a causa mia devo proprio ammetterlo. Se mi invitasse a cena fuori accetterei? Sì, rido perché c’ero a cena ieri. Se è il più sensuale? Direi di sì e anche in camera siamo sempre andati molto d’accordo. Il più infedele? Più o meno. per lui ci sarò sempre, per quanto mi possa arrabbiare poi mi passa. Credo che anche lui ci sarà per me. Lo descrivo con una parola ed è neomelodico”.

E chi se ne importa se è un po’ infedele, Belen, ricambia con qualche cornetto e tieniti questo manzo neomelodico…