Sembrerebbe continuare a gonfie vele la storia d’amore fra Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese, anche se qualche giorno fa la coppia è stata accerchiata dai paparazzi e lui ha letteralmente perso le staffe, gettando contro loro una bottiglia.

Le foto sono state pubblicate dal settimanale Oggi, come riportato da Antonella Latilla di GossipeTv:

“Questa volta, però, a perdere le staffe è stato il nuovo fidanzato di Belen, l’hair stylist Antonino Spinalbese. Come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale Nuovo – nel numero in edicola da giovedì 8 ottobre – il parrucchiere ha reagito in modo inconsulto davanti ad alcuni fotoreporter. Mentre si trovava proprio in macchina con Belen, Antonino ha lanciato dal finestrino una bottiglia contro i paparazzi. Un vero e proprio raptus improvviso, che mai nessuno si sarebbe aspettato. Molto probabilmente Spinalbese vuole proteggere la sua privacy e quella della sua nuova fiamma. Un’impresa davvero ardua vista la popolarità di cui gode la Rodriguez nel nostro paese”.