Belen Rodriguez chiude con Iannone

Niente più ritorni di fiamma per Belen Rodriguez. Dopo Stefano De Martino, la showgirl ha “chiuso” con le minestre riscaldate. Lo dicono i fatti e lo dicono gli esperti, che sono tornati a parlare del fantomatico riavvicinamento tra l’argentina e Andrea Iannone.

La rivista Oggi è tornata sull’argomento, svelando cosa avrebbe detto Belen al suo ex fidanzato quando lui ha provato a rimettersi in contatto con lei durante le recenti festività natalizie. A lanciare l’indiscrezione su un presunto ritorno di fiamma tra Belen e Iannone è stata la rivista Vanity Fair. Successivamente, alcune mosse sui social del pilota hanno alimentato il pettegolezzo, ma i due protagonisti non hanno né smentito né confermato.

Secondo quanto riferito dal giornalista Alberto Dandolo, l’argentina non avrebbe dato alcun peso ai messaggi ricevuti dal suo ex fidanzato, che al momento vive una profonda crisi con la compagna Elodie. «Non amo le minestre riscaldate», avrebbe detto Belen a chi le ha chiesto del riavvicinamento social di Iannone. L’impressione degli esperti è che le mosse del pilota siano solo provocazioni rivolte a Elodie, per questo Rodriguez non avrebbe dato alcun peso ai suoi like e al “segui” su Instagram e avrebbe addirittura ignorato il messaggio privato di auguri inviatole da Andrea il 31 dicembre.

«Il mio sguardo è rivolto al futuro. Mai più farò l’errore di voltarmi indietro in amore», avrebbe detto agli amici la sera di Capodanno mentre si trovava alle Maldive. Del resto, otto anni fa fu proprio l’argentina a mettere fine alla storia con Andrea Iannone dopo un periodo di tira e molla. E poi c’è Stefano. Il fallimento del matrimonio con De Martino, con il quale i ritorni di fiamma sono stati numerosi, è stato così doloroso che Belen ormai ha deciso di non voltarsi più indietro. L’amore con la A maiuscola, quando arriverà, sarà tutto nuovo.