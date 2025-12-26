Belen Rodriguez cerca serenità in Argentina

Belen Rodriguez ha trascorso un Natale tranquillo in famiglia, circondata dai suoi affetti, compresa la nipotina Clara. Questo momento di serenità è stato importante per lei, che rischia di essere travolta dalla sua popolarità. Belen ha confessato al settimanale Chi di aver bisogno di essere dimenticata dal pubblico ogni tanto, affermando che non ha imparato a difendersi dalle critiche e che subisce quando viene presa di mira.

La sua vita privata è stata influenzata profondamente dalla sua popolarità, e gli uomini che entrano nel suo mondo sono spesso soggetti alle pressioni e alle aspettative del pubblico. Belen ha dichiarato di voler poter conoscere e frequentare una persona serenamente, senza le pressioni e le aspettative del passato. Ha anche affermato di aver imparato a vivere i momenti di solitudine e di avere i suoi figli che la fanno sentire amata.

Recentemente, ci sono state voci che la vorrebbero in partenza per l’Argentina, per quella che potrebbe essere più di una vacanza. I familiari di Belen hanno dichiarato che ha bisogno di staccare la spina e ritrovare la sua serenità, e che la sua cura sarà l’amore della loro famiglia. Belen stessa ha ammesso di vivere un momento complicato, soprattutto dopo un evento organizzato da “Vanity Fair” durante il quale era apparsa stanca e confusa, e ha confessato di aver preso troppi psicofarmaci.