Un inizio col botto per la puntata de Le Iene del 16 maggio. Belen Rodriguez ha dato il benvenuto al pubblico ballando sulle note della sigla ‘Fallin’ With Me’ dei The Struts e ad un certo punto è caduta per terra. E pensare che il ritornello della canzone dice: “Qualunque cosa accada terrò alta la temperatura. Stai cadendo per me? Stai cadendo con me? Stai cadendo con me piccola? Sì o no? Andiamo! Vieni con me“. Praticamente un presagio.

La conduttrice per fortuna non si è fatta male, Max Angioni l’ha aiutata a rialzarsi e insieme hanno lanciato il primo servizio della puntata.

Belen Rodriguez cade a Le Iene, il commento di sua madre Veronica Cozzani.

Veronica Cozzani appena si è accorta che la figlia stava bene ha pubblicato su Instagram un breve filmato della caduta accompagnato da una risata. Belen ha subito commentato il post della madre: “Guarda che non c’è un ca**o da ridere! Hahahahah“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Cozzani (@veronicacozzani)

Il discorso durante la sua prima puntata.

“Qualche giorno fa mentre uscivo di casa per venire qui a provare per la prima volta ho salutato il mio bimbo con un bacio. – ha detto Belen Rodriguez nel febbraio 2022 – Lui quando lo lascio mi fa sempre delle scenate. Mi ha chiesto ‘mamma dove vai?’. Io gli ho detto ‘a fare quella cosa di cui ti avevo parlato tanto’. E lui mi ha detto ‘ah il tuo sogno mamma’. Sì è il mio sogno. Le Iene sono il mio sogno da quando sono in Italia. Guardando i ragazzi e le ragazze che indossano questa divisa, ho sempre desiderato essere una di loro. Questa trasmissione fa riflettere, incavolare, divertire e prova a cambiare situazioni. Questa è una grande famiglia, la mia nuova famiglia. Io vorrei farne parte con gioia, impegno e divertimento. Prometto di darvi tutto l’amore di cui sono capace. Godiamoci insieme questa meravigliosa avventura”.

L’articolo Belen Rodriguez cade in diretta a Le Iene: “Non c’è nulla da ridere” proviene da Biccy.it.







Fonte