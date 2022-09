Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese svela chi ha deciso di chiudere

Antonino Spinalbese in questi giorni ha parlato in più occasioni di sua figlia e anche di Belen Rodriguez. Oggi l’influencer ha confessato a Cristina Quaranta che la colpa della fine della storia con la showgirl argentina è sua, perché ha sbagliato ed ha fatto saltare la relazione.

“Mio padre se n’era andato di casa per lavorare a Brescia ed è stato via più di un anno. Io non ho ricordi di questa cosa qui, ero molto piccolo. Però la sofferenza è mia adesso più che di mia figlia. Il mio carattere di essere molto premuroso conta, io vado troppo in ansia. Non posso essere sei madri, sei padri e sei fratelli. Quando Luna è nata, mia mamma dopo che mi sono lasciato mi ha detto ‘guarda che mi trasferisco da te’. Le ho detto di no, perché ha un’altra figlia che ha una bambina ‘devi stare con lei. Perché io ho sbagliato e sono stato io che ho fatto saltare una relazione’. Io sbagliavo perché quando prendevo mia figlia la volevo mia”.

“Non che non volevo mia madre o mia sorella, però voglio sempre stare io con mia figlia. Quando mia madre viene sai cosa devo fare per lasciarli Luna? Devo uscire di casa perché altrimenti la tengo sempre. Se ci sono io non gliela do nemmeno in braccio. Adesso al GF Vip ho staccato un po’ il cordone. Poi una parte di me mi dice ‘tu non puoi mai sapere la vita come andrà’. Io ho perso mio padre che avevo 17 anni. Quindi mi piace sapere che mia figlia avrà ricordi di me e dei nostri momenti. Perché a me mancano proprio quello di mio padre. I genitori sono come un dono prezioso”.