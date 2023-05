Belen Rodriguez abbraccia Emma: “Ecco cosa penso di lei”

Per anni i media le hanno dipinte come nemiche, fino a quando un anno fa Belen Rodriguez ed Emma Marrone hanno parlato l’una dell’altra svelando di non nutrire nessun rancore e smentendo i rumor su presunte faide.

Oggi la cantante e la showgirl si sono incontrate per le prove de Le Iene. Stasera infatti per l’ultima puntata dello show di Italia 1 Emma sarà l’ospite speciale e canterà il suo nuovo singolo. E chissà che in diretta le due non ci regalino anche un duetto.

La Marrone ha scritto su Instagram e Twitter: “Ti sblocco un ricordo. Ci vediamo stasera su Italia 1 alle 21:15 per l’ultima puntata de Le Iene. Insieme alla super Belen Rodriguez“.

Ti sblocco un ricordo 🔓

Ci vediamo stasera su Italia 1 alle 21:15 per l’ultima puntata di @redazioneiene

Insieme alla super #Belen ❤️ pic.twitter.com/GIeYvd5HYG — Emma Marrone 🌎 (@MarroneEmma) May 23, 2023

Belen Rodriguez, ecco cosa pensa di Emma Marrone.

Un anno fa durante un gioco de Le Iene la conduttrice argentina ha parlato di Emma e ha detto di stimarla: “Questa donna la conosco bene. La stimo molto e credo anche lei stimi me. Chi tra noi due è più famosa? Direi uguale, siamo famose tanto entrambe, più ricca però io. Più sensuale? Io. Ho dei sensi di colpa nei confronti di questa persona. Non ho mai litigato sul serio con lei, però abbiamo fatto la pace. Non c’è nessuna cosa brutta dico davvero. – ha continuato la showgirl a Le Iene – Ti dirò che ci uscirei volentieri anche a cena. Una parola per descriverla… è una persona con le gli attributi“.

Anche Emma Marrone ha detto la sua sulla Rodriguez. Rispondendo ad un follower la cantante di Calore ha scritto: “Oddio. Se ho perdonato Belen? Assolutamente sì. Ma in realtà non dovevo perdonare lei semmai. Ci mancherebbe altro. Perché ricordiamoci che non ha fatto niente di male. Davvero non c’è nessuna antipatica tra noi lo assicuro“.