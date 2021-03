Belen Rodriguez ieri sera è stata fra le ospiti dell’ultima puntata di C’è Posta Per Te nel blocco dedicato a Luciana Littizzetto che, come sempre, ha ironizzato sulle destinatarie delle sue lettere chiedendo loro consigli di bellezza e su come essere sensuali su Instagram.

Fra i tanti botta e risposta, Belen Rodriguez ha anche parlato di Antonino Spinalbese, suo attuale compagno:

“Perché ho fidanzati con una certa continuità? Perché sono fortunata, mi corteggiano. Quindi quando mi lascio, arrivano… E qualcuno mi piace sempre. Antonino mi fa impazzire, altrimenti non ci starei. L’ho conosciuto in quel periodo dell’anno dove fra un lockdown e l’altro ci avevano liberato…Io e lui abbiamo 10 anni di differenza”.

La registrazione della puntata è avvenuta lo scorso settembre quando Belen non era ancora incinta di Luna Marie, la piccola che aspetta con Antonino Spinalbese.

“Aspetto una bambina. Si chiamerà Luna Marie. Sognavo fosse una femminuccia. Nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine” – aveva detto Belen a Verissimo lo scorso mese – “Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino”.

E ancora