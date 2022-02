La vita sentimentale di Belen Rodriguez è stata decisamente burrascosa. Marco Borriello, Fabrizio Corona, Stefano De Martino, un figlio, Andrea Iannone, di nuovo Stefano De Martino, Gianmaria Antinolfi, Antonino Spinalbese, una figlia, ora di nuovo Stefano De Martino. Starle dietro a livello mediatico è tutt’altro che semplice.

Intervistata dal settimanale Gente la nuova conduttrice de Le Iene ha confermato il ritorno di fiamma con il ballerino (“Lui ha le chiavi di casa mia, è qualcosa in evoluzione ma non gli piace che se ne parli”), svelando perché ha chiuso con Antonino con cui ha avuto la piccola Luna Marì.

“Io e Antonino ci conoscevamo poco. Ero molto presa però, altrimenti non avrei mai fatto un figlio con lui. Il fatto è che le favole che ci hanno raccontato da bambine ci hanno rovinate: l’attesa del principe azzurro diventa l’unico motivo di vita. Senza di lui non significhiamo nulla e poi, quando se ne va, cosa ci rimane? A Luna Marì racconterò la favola di Cenerentola rivisitata, magari con lei che si apre un’impresa di pulizie. e le dirò che il principe azzurro non esiste, né la principessa delle favole. Nessuno è perfetto”.

Quello per Antonino è stato per Belen un colpo di fulmine. Ecco come parlava di lui neanche un anno fa:

“Con lui sto davvero benissimo. Mi ha rubato il cuore Antonino. È stato un colpo di fulmine. Ero in una fase di accettazione. Una fase in cui avevo chiuso un cerchio che mi ha portato tantissime cose belle, ma anche tanto dolore. Come spesso accade, le cose belle arrivano quando meno te lo aspetti. Quando ho conosciuto lui non so se ero pronta a un nuovo amore, ma ero sicuramente pronta a voltare pagina. Appena l’ho visto ho pensato wow perché è bellissimo. Poi ho scoperto l’età e ho voluto lasciar perdere. Dopo, quando abbiamo parlato per la prima volta, abbiamo chiacchierato per giorni e mi sembrava di conoscerlo da una vita. Ho capito che l’età non fa la persona”.

E se da una parte la Rodriguez starebbe tornando con l’ex, Spinalbese sembrerebbe essere tutt’ora single.