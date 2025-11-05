Belen punge Stefano De Martino al Giallapa Show in Italia

Belen Rodriguez ha nuovamente punzecchiato il suo ex marito Stefano De Martino. Durante la sua partecipazione al Giallapa Show su Tv8, l’argentina si è trovata a chiacchierare con Luigi Esposito, il comico del duo Gigi e Ross, che si era travestito da De Martino per una divertente gag.

Nel momento in cui il comico ha esordito con una battuta sul loro passato, facendo riferimento ai “ritocchini estetici” di De Martino, la risposta di Belen è stata pronta e affilata: “Tu ti ricordi invece quando eri meno rifatto di me?” La battuta ha suscitato risate in studio e, con un sorriso beffardo, Belen ha aggiunto che “qua rischiamo di cambiarci i connotati”, sottolineando i molteplici interventi di chirurgia estetica che il presentatore ha subito nel tempo. Sui social, infatti, sono diventate popolari le sue foto “prima e dopo” che mostrano i cambiamenti nel suo aspetto.

La gag è proseguita con il finto Stefano che ha chiesto a Belen di realizzare una puntata speciale di Affari Tuoi “in segno di pace”. La risposta di Belen, “No grazie, basta pacchi,” ha colpito ancora. Durante il siparietto, c’è stata anche una digressione sui video intimi di De Martino e Caroline Tronelli, con Belen che ha scherzato sul fatto che quello di Stefano probabilmente avesse avuto più visualizzazioni del suo.

Infine, un’altra punta di veleno è arrivata quando Belen ha dichiarato di sognare “Gerry Scotti”, nota figura televisiva e concorrente diretto di De Martino, insinuando che il suo sogno sia l’incubo dell’ex marito.