Belen, Luciana Littizzetto la prende in giro e Fazio chiede scusa

Durante l’ultima puntata de Le Iene, poco prima di salutare il pubblico, Belen Rodriguez ha fatto un balletto ed ha avuto un piccolo incidente con il suo vestito. Un bottone è saltato ed ha lasciato che la parte alta dell’abito si aprisse un po’ troppo, ma per fortuna la conduttrice è riuscita in tempo a coprirsi. La moglie di Stefano De Martino si è subito scusata con i telespettatori: “Ragazzi mi dovete scusare, ma anche questo può succedere in una diretta“.

Luciana Littizzetto sul wardrobe malfunctions di Belen.

Ieri sera a Che Tempo Che Fa Luciana Littizzetto ha preso in giro Belen proprio per il bottone ‘birrichino‘. La comica ha fatto dell’ironia sull’abito della Rodriguez ed ha tirato in ballo addirittura il dittatore folle della Corea del Nord.

“Mi si sta muovendo tutta la chincaglieria qui davanti. Per un attimo ho pensato che mi succedesse come Belen, hai visto? A Le Iene ha fatto un balletto, aveva uno chemisier di pelle, le è partito un bottone e le sono usciti i meloni. Li ha presi al volo, come un mazzo di chiavi. Guarda che è stata bravissima. Sono cose che capitano… a Belen. Le è partito un bottone come Kim Jong-un. Sai che schiaccia sempre i bottoni e partono le atomiche. E nel caso della Rodriguez è la stessa cosa. Le è partito il bottone ad una velocità fortissima. Per fortuna il bottone di Belen non è arrivato nell’occhio a qualcuno. Altrimenti avrebbe fatto fare una brutta fine a uno nel pubblico. Tra l’altro che taglia avrà Belen? Una seconda coppa C, una terza coppa B. Non sicuramente una settima altrimenti radeva al suolo lo studio. Chissà davvero che taglia ha. E comunque c’è un nuovo spot che dice ‘reggiseni fino alla settima. La settima, ma quello è un trasporto eccezionale”.

Nonostante fosse chiara l’ironia, Fabio Fazio ha preferito scusarsi: “Belen ti prego scusala e scusaci“.

Comunque Virginia Raffaele deve aggiornarsi. Il famoso ‘mi è caduta la spallina‘ deve diventare ‘mi è partito il bottone birrichino!’.