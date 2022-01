Belen, Corona e De Martino: siete pronti a fare un salto indietro di un decennio per rispolverare i gossip che giravano all’epoca sui rotocalchi rosa?

Alla luce delle recenti dichiarazioni fatte dal chirurgo dei vip al Grande Fratello in merito al flirt che avrebbe avuto “con un uomo famoso, con le braccia tatuate, che è stato sposato e che in passato è stato in carcere”, l’attenzione mediatica è ricaduta su Fabrizio Corona che ha pure ironicamente risposto su Instagram.

L’amicizia fra Fabrizio Corona e Giacomo Urtis ha sempre fatto molto discutere, soprattutto nel 2012 quando Belen Rodriguez lasciò il re dei paparazzi per fidanzarsi con Stefano De Martino. Una rottura commentata da Sara Tommasi che – intervistata dal settimana DiPiù – lasciò intendere che l’argentina avesse scoperto l’ex con “un amico particolare”.

“Fabrizio avrebbe un amico particolare e Belen Rodriguez lo avrebbe scoperto“.

Ad aggiungere un ulteriore tassello a questo rapporto fu anche il settimanale DiTutto che, sempre nel 2012, pubblicò in copertina Nina Moric con tanto di titolo “Fabrizio non è mai stato solo mio“. A fianco una foto di Corona con Urtis con la maglietta “Love Of My Life“, celebre frase di come Annalisa Minetti chiamava Silvio Berlusconi al telefono.

Belen, Corona, Moric e… Mora!

A tutti i nomi sopracitati impossibile non aggiungere Lele Mora che, per anni, ha lasciato credere ai media di aver avuto un flirt proprio con Fabrizio Corona. Notizia poi smentita da lui nell’estate del 2020 ospite da Massimo Giletti.