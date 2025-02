Belen, la frecciata a sorpresa a Chiara Ferragni: ecco le sue dichiarazioni

Belen Rodriguez si è inserita nel caso Ferragnez, sconvolgendo il mondo del gossip con un commento social. Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona su presunti tradimenti tra Fedez e Chiara Ferragni, i social sono stati in fermento. Nelle sue storie Instagram, Belen ha lanciato una frecciatina al ex coppia d’oro, affermando: “Con tutti questi casini che girano nel gossip, sono la più brava di tutti”. La frase, criptica e pungente, ha sollevato interrogativi su cosa intendesse realmente.

Belen potrebbe riferirsi al suo passato di tradimenti nell’ambito della sua relazione con Stefano De Martino, rivelando di aver affrontato tradimenti da parte del suo ex, ma di non aver ricambiato con comportamenti simili. Nelle sue dichiarazioni, ha ricordato come la sua relazione con De Martino fosse iniziata con un tradimento e com’è riuscita ad affrontare la situazione senza vendetta. La sua riflessione su essere “più brava” sembra suggerire una sorta di superiorità morale rispetto a Chiara e Fedez, coinvolti in un gioco di infedeltà.

L’uscita di Belen, tuttavia, potrebbe anche scatenare una reazione da parte dei Ferragnez, che potrebbero rispondere alle sue insinuazioni. In un contesto già carico di polemiche e gossip, la showgirl argentina ha scelto di esprimere la sua opinione, facendo trasparire il suo punto di vista nel marasma della cronaca rosa attuale. Staremo a vedere come si evolverà questa situazione e se ci saranno conseguenze per le affermazioni di Belen.