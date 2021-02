Belen Rodriguez a Verissimo ha svelato il sesso e il nome del bebè che aspetta dal compagno Antonino Spinalbese: è una femminuccia (ma questo già lo sapevamo) e si chiamerà Luna Marie.

“Aspetto una bambina. Si chiamerà Luna Marie. Sognavo fosse una femminuccia. Nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine”.

Una gravidanza a coronamento di una storia d’amore arrivata come un colpo di fulmine l’anno scorso:

“Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino”.