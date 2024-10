Belen in crisi: l’ultima cena con Angelo

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Angelo Galvano sembra giunta al termine. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, le voci riguardanti la separazione si sono intensificate, culminando in un’ultima cena tra i due, immortalati dal settimanale Chi in un ristorante, con volti tesi e privi di sorrisi. Questo incontro è stato interpretato più come un chiarimento tra le parti piuttosto che una riconciliazione. Dopo la cena, Belen è tornata nella sua nuova casa senza voltarsi indietro, segnando simbolicamente la fine della relazione.

Nel frattempo, la showgirl ha trovato supporto nel suo ex marito, Stefano De Martino. Nonostante il loro passato complicato, Belen e Stefano hanno mantenuto un rapporto civile, legato dall’amore per il loro figlio Santiago. Recentemente, De Martino ha mostrato una presenza costante nella vita di Belen, aiutandola in vari momenti difficili, come il trasloco nella sua nuova abitazione. Inoltre, ha anche accompagnato Belen a impegni lavorativi quando lei aveva difficoltà a trovare un’auto. Questo gesto ha evidenziato la loro volontà di mettere da parte rancori passati, favorendo un’armonia reciproca.

Belen ha recentemente vissuto la fine di un’altra relazione, ma sembra poter contare sull’amicizia e l’assistenza di De Martino, che si è dimostrato presente anche nei confronti della figlia di Belen, Luna Marì, avuta con Antonino Spinalbese. Questa dinamica ha portato molti a vedere Stefano non solo come un ex marito, ma come un vero e proprio sostegno per Belen nella sua vita personale e lavorativa.

In sintesi, mentre la relazione tra Belen e Angelo Galvano si conclude con un incontro poco sereno, la showgirl può trovare conforto nella stabilità e nel supporto del suo ex marito, Stefano. Questa situazione sottolinea come l’amore per il figlio possa unire ex coniugi, trasformando il conflitto in un legame di amicizia e collaborazione, il che potrebbe essere un aspetto positivo per la vita di tutti, soprattutto del piccolo Santiago.