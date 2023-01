Belen e Stefano De Martino in crisi? Dettaglio dopo C’è Posta Per Te e parole di una fonte: “Non c’è armonia”

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano e tra Belen Rodriguez eStefano De Martino l’amore è andato e tornato più volte. I due sono tornati insieme un anno fa e dopo mesi di rumor e paparazzate lei ha ufficializzato il comeback durante una puntata de Le Iene.

Qualche giorno fa però l’influencer Amedeo Venza ha parlato di una possibile crisi: “Mi fanno notare che potrebbe esserci di nuovo aria di crisi tra Stefano e Belen! Lui non si vede più a casa di lei e la Rodriguez non mette più i like e i commenti sotto i post di De Martino! Ho raggiunto telefonicamente una persona vicina al fratello e mi è stato detto che non c’è proprio tutta questa armonia tra i due“.

Tesi confermata anche dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, che ha citato la crisi ed ha aggiunto: “Se De Martino e la Marcuzzi hanno avuto davvero una relazione? Scappatelle e una mini relazione clandestina durata mesi e mesi. 100% vero. Con Belen si odiano“.

A parlare per primi di questo gossip su Stefano e Alessia sono stati i giornalisti di Dagospia, nonostante i due abbiano sempre smentito: “Tra tutte le cose che sono girate, questa fake news è la più grande. – ha dichiarato Stefano – Qualcuno ha scritto che ho avuto una storia con Alessia Marcuzzi. L’ho appena sentita e ci siamo fatti una grossa risata. Io sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo periodo storico. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e ne sono consapevole. Però quando si toccano delle famiglie con bambini… vi prego evitiamo. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi innamoro vi faccio sapere, ve lo giuro“.

Belen e Stefano, i commenti dopo la puntata di C’è Posta Per Te.

Ieri sera Stefano De Martino è stato ospite a C’è Posta Per Te e subito dopo la puntata sui social qualcuno ha tirato in ballo Belen per un motivo singolare. Alcuni utenti hanno notato che la showgirl non ha pubblicato storie o commenti sul marito alla corte di Maria. Effettivamente capita spesso che la Rodriguez commenti le apparizioni tv di De Martino, ma non è una regola e soprattutto non conferma la crisi.