Belen e Olly: il Gesto Social che Fa Sognare i Fan!

Belen Rodriguez ha scatenato il gossip dopo aver taggato il cantante Olly in una storia su Instagram, generando grande entusiasmo tra i fan. La showgirl, attualmente single e reduce da una separazione da Stefano De Martino, ha pubblicato una clip in cui si trucca, utilizzando una sua canzone come sottofondo e dichiarando: “Non ti offendere Olly, sei il mio sottofondo fisso da giorni. Non riesco a smettere.”

Olly ha prontamente risposto, ripubblicando la storia e affermando di non offendersi affatto. La situazione si è ulteriormente animata quando Belen ha ricondiviso il post aggiungendo un cuore rosso, alimentando le speculazioni su una possibile affinità tra i due.

L’interesse nei loro confronti è accentuato dal fatto che Olly ha una relazione speciale con Emma Marrone, ex di De Martino e adesso della Rodriguez. Sebbene i fan siano entusiasti dell’idea di un possibile flirt, è prematuro sospettare di una relazione concreta. I prossimi sviluppi saranno seguiti con attenzione dai seguaci di entrambi.

Fonte: www.libero.it