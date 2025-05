Belen e Cecilia: un indizio social apre a un ‘disgelo’?

Belen e Cecilia Rodriguez, le sorelle showgirl argentine, potrebbero essere in procinto di riconciliarsi dopo settimane di tensione causate da un litigio non specificato. La moglie di Ignazio Moser ha condiviso su Instagram un video in cui compaiono entrambe, risalente al matrimonio di Cecilia, dove le due cantano insieme. Questo gesto, accompagnato da una didascalia di auguri per il compleanno dell’amico Tony Effe, potrebbe essere un segnale di una distensione tra le sorelle. Cecilia ha utilizzato il plurale nel messaggio di auguri, suggerendo una riunione familiare, soprattutto considerando che sta per diventare madre della piccola Clara Isabel. Gli esperti di gossip concordano sul fatto che, nonostante le tensioni, questo gesto possa rappresentare un primo passo verso una possibile riconciliazione. La situazione rimane da monitorare, con l’attenzione rivolta ai social per eventuali sviluppi futuri.

