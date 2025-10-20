18.5 C
Belen e Cecilia Rodriguez: pace ritrovata in famiglia

Belen e Cecilia Rodriguez hanno messo da parte le tensioni dei mesi scorsi. Le due sorelle si sono riappacificate, così come si sono risolti i contrasti tra Belen e Ignazio Moser, il marito di Cecilia. La riconciliazione è avvenuta in concomitanza con la nascita di Clara Isabel, la piccola venuta al mondo grazie a Cecilia.

Belen ha condiviso su Instagram una dolce foto in cui tiene in braccio la nipotina. Esprimendo la sua gioia, ha scritto: “Innamorata follemente”. Durante una conversazione con una fan, ha raccontato le emozioni vissute al primo sguardo su Clara. Ha affermato che, sebbene non si consideri la mamma ideale, fa del suo meglio. Confessando che il legame con la nipotina è diverso da quello con i suoi figli, ha aggiunto: “È sangue del mio sangue, c’è meno responsabilità, ma un legame altrettanto forte”.

Poco prima della pubblicazione della foto, Veronica Cozzani, madre di Belen e Cecilia, ha condiviso un’immagine su Instagram che ritrae la famiglia riunita a cena. Questo scatto ha dimostrato che la serenità è tornata in casa Rodriguez, superando così le tensioni passate e anche un piccolo imprevisto avvenuto durante l’annuncio della nascita di Clara. Infatti, Belen aveva rivelato prima dei genitori la notizia sui social, suscitando qualche malumore. Tuttavia, la situazione è stata rapidamente sistemata, come dimostra l’immagine pubblicata da Veronica.

