Belén e Antonino Spinalbese: Un Amore che Rinasce, ma Lui Scomparirà

È tornato il sereno tra Belén Rodríguez e Antonino Spinalbese, paparazzati sorridenti per le strade di Milano. I due ex, che hanno vissuto recenti tensions sui social, sembrano aver ritrovato un equilibrio e una nuova complicità. Dopo i loro trascorsi, in cui Belén ha affrontato delusioni amorose con altri, appare chiaro che ora la situazione tra lei e Antonino è cambiata in meglio.

Belén, recentemente tornata in TV con ottimi ascolti, sembra godere non solo della carriera ma anche di un rapporto disteso con l’ex compagno, con il quale ha avuto la figlia Luna Marì nel 2021. Durante una serata insieme, i paparazzi li hanno sorpresi in atteggiamenti affettuosi mentre cenavano con la figlia e una amica di Belén, Patrizia Giffini. Dopo la cena, i due hanno proseguito con una passeggiata, ridendo e scherzando, mostrando segni di intesa e contatto fisico.

Il loro legame era stato messo a dura prova dopo la separazione avvenuta nel 2021, ma oggi sembra essersi ricomposto. Nonostante qualche tensione passata, specialmente sulla sfera sociale, le immagini parlano chiaro: i due si divertono insieme e sembrano aver lasciato alle spalle i momenti difficili. È possibile che nasca una nuova complicità, sebbene Antonino sarà impegnato a breve con il reality “The Couple” su Canale 5, il che lo porterà a essere lontano dalla circolazione per un periodo.